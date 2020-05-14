Сухум, , 16:10 — REGNUM План проведения повторных выборов в парламент Абхазии утвердила центральная избирательная комиссия (ЦИК) республики. Об этом 14 мая сообщает пресс-служба ЦИК.

Голосование пройдет по Кындыгском, Гудаутскому, Бзыпскому и Отхарскому избирательным округам. Согласно утверждённому календарному плану, регистрировать политические партии и инициативные группы можно будет с 23 мая по 12 июня.

Также сообщается, что в этот период партии и инициативные группы могут выдвигать своих кандидатов. Их регистрация в ЦИК будет проходить с 12 июня по 2 июля.

Напомним, 12 мая ЦИК Абхазии принял решение о проведении повторных выборов в парламент республики в связи с тем, что четыре ранее выбранных депутата досрочно сложили свои полномочия. Одним из них был Аслан Бжания, выбранный на должность президента Абхазии. Трое других сдали мандаты, так как были назначены новоизбранным главой республики на министерские посты.

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