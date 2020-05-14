Санкт-Петербург, , 16:13 — REGNUM Для оказания медицинской помощи больным с коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге развернуто 6212 коек в 19 стационарах. Коечный фонд для этих целей будет расширяться и дальше. Об этом сообщил 14 мая губернатор региона Александр Беглов.

Ранее были переведены на лечение пациентов с коронавирусной инфекцией 13 городских больниц и четыре федеральных медицинских учреждения — Первый медицинский университет имени Павлова, Северо-Западный государственный медицинский университет имени Мечникова, Педиатрический медицинский университет Минздрава России, а также Центр имени Алмазова.

В ближайшее время будут развернуты коечные мощности в еще трех федеральных стационарах — Клинической больнице №122 имени Соколова Федерального медико-биологического агенства, 442-м военном клиническом госпитале Министерства обороны и Научно-исследовательском институте фтизиопульмонологии Минздрава России.

Кроме того, в городской поликлинике №42 откроют инфекционное отделение Городской больницы №20, уже перепрофилированной на лечение COVID-19.

Помимо этого, в выставочном комплексе «Ленэкспо» развернут временный стационар на 1000 коек на базе Госпиталя ветеранов войн. Там размещают пациентов с легким течением болезни. Под эти же цели оборудовать три павильона «Ленэкспо», после чего общая вместимость временного госпиталя составит около 2500 мест.

Наконец, «лёгких» и средней тяжести пациентов с коронавирусом принимает отделение Городской больницы №40 на базе пансионата «Заря» в Курортном районе.

Диагностику на коронавирусную инфекцию в Петербурге проводит 31 лаборатория. В городе работают пять центров рентгеновской компьютерной томографии для тех, кто лечится амбулаторно.

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