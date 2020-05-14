Киев, , 16:06 — REGNUM Большая часть из 500 тыс. рабочих мест будет создана в сферах строительства дорог и благоустройства, сообщило 13 марта министерство развития экономики Украины на своей странице в социальной сети Facebook.

«Наша общая задача — в постоянном режиме работать над тем, чтобы люди имели возможность найти себе работу, которая может быть для них временной на период карантина, или же карьерой в будущем», — сказано в сообщении.

Почти 155 тыс. рабочих мест связаны со строительством дорог и транспортной инфраструктурой, в отрасли благоустройства создадут ещё 150 тыс. мест и 85 тыс. человек смогут найти работу в сельском хозяйстве.

В министерстве отметили, что на данный момент профинансировано почти 217 тыс. мест.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во время выступления в Верховной раде Украины премьер-министр страны Денис Шмыгаль не смог ответить на вопрос о сроках создания обещанных рабочих мест.

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