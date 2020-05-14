Тбилиси, , 16:05 — REGNUM Вопрос получения Грузией финансовой помощи в размере $3,5 млрд практически решен, и нет угрозы того, что эти договоренности будут сорваны. Таким образом 14 мая министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава прокомментировала заявление депутата Европарламента Андрюса Кубилюса, сообщает ИА Report.

Евродепутат ранее опубликовал заявление, в котором подводил к тому, что невыполнение грузинскими властями требований оппозиционных партий выпустить из тюрьмы ряд политических деятелей, может привести к тому, что Грузия денег не получит.

По мнению грузинского министра, вопрос о финансовой помощи решен.

«Мы уже привлекли эту помощь. Это практически решенный вопрос благодаря тому, что в течение последних лет Грузия придерживалась курса реформ», — сказала Турнава.

Она также отметила, что в этом сыграл большую роль Евросоюз.

Стоит отметить, что $3,5 млрд в качестве кредитов пообещали предоставить Грузии Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, а также другие международные организации.

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