Москва, 14 мая 2020, 15:49 — REGNUM Некоторые российские чиновники понимают только палочную систему, считает первый зампред комиссии по общественному контролю Общественной палаты РФ Артем Кирьянов. Об этом он заявил 14 мая в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя ситуацию, когда в некоторых регионах граждане РФ не получили обещанных им властями выплат.
В свою очередь писатель Михаил Шахназаров констатировал, что бюрократическая машина «начала сдавать сбои», так как чиновники в РФ не привыкли работать за совесть, а только за страх.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») заявил, что система, настроенная на отъём денег у населения, оказалась не готова к выдаче средств.