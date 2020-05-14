Москва, , 15:49 — REGNUM Некоторые российские чиновники понимают только палочную систему, считает первый зампред комиссии по общественному контролю Общественной палаты РФ Артем Кирьянов. Об этом он заявил 14 мая в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя ситуацию, когда в некоторых регионах граждане РФ не получили обещанных им властями выплат.

«Административное бессилие и организационная импотенция на местах, они, конечно, раньше были не так очевидны, потому что государственная машина — это размеренный маховик, — сказал Кирьянов. — И очень плохо, когда на местах, в муниципалитетах чиновники понимают только палочную систему. Пока вдоль хребта не огрели, то вроде бы ничего делать не надо».

В свою очередь писатель Михаил Шахназаров констатировал, что бюрократическая машина «начала сдавать сбои», так как чиновники в РФ не привыкли работать за совесть, а только за страх.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») заявил, что система, настроенная на отъём денег у населения, оказалась не готова к выдаче средств.