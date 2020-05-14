Москва, , 15:48 — REGNUM В России запустят программу по поддержке генетических исследований. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 14 мая заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков на совещании по вопросам развития генетических технологий в Российской Федерации.

«Ещё одной формой поддержки сквозной интеграции от студентов до учёных, от образования до научных исследований, будет новая программа научного лидерства. Исследовательские задачи при этом будут ставиться на стыке нескольких дисциплин ив целях развития генетических технологий и генетики», — заявил Фальков.

«Результаты отбора первых программ мы планируем получить не позднее сентября этого года», — указал он.