Киев, , 15:49 — REGNUM Украинские власти отказались раскрыть подробности, касающиеся работы биолабораторий США на территории страны. Об этом сообщил депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин 14 мая на своей странице в социальной сети Facebook.

«Это какими же нужно быть ничтожествами, чтобы скрывать от своего народа информацию об американских бактериологических лабораториях и об опытах, которые там проводятся?!» — написал он.

Депутат рассказал, что представители его фракции направили запросы в разные структуры и ведомства Украины.

«Все эти государственные, так сказать, деятели проигнорировали законные требования нардепов и отказались отвечать на наши запросы», — сообщил Кузьмин.

Он добавил, что фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь» начинает в частном порядке собирать информацию о деятельности лабораторий.

«Что ещё добавить? Это не власть — это организованная преступная группа, а население Украины для них — биомасса для безнаказанного проведения опытов с боевыми вирусами!» — подытожил парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Службе Безопасности Украины (СБУ) заявили, что на территории Украины нет биолабораторий США, а указанные депутатами объекты якобы подчиняются украинским властям.

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