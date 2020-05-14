Киев, 14 мая 2020, 15:49 — REGNUM Украинские власти отказались раскрыть подробности, касающиеся работы биолабораторий США на территории страны. Об этом сообщил депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин 14 мая на своей странице в социальной сети Facebook.
Депутат рассказал, что представители его фракции направили запросы в разные структуры и ведомства Украины.
Он добавил, что фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь» начинает в частном порядке собирать информацию о деятельности лабораторий.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Службе Безопасности Украины (СБУ) заявили, что на территории Украины нет биолабораторий США, а указанные депутатами объекты якобы подчиняются украинским властям.
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