Токио, , 16:12 — REGNUM Предполагается, что 15 мая министры здравоохранения Китая, Южной Кореи и Японии проведут видеоконференцию, в ходе которой обсудят сотрудничество в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на правительственный источник.

По данным источников, конференция пройдет во второй половине дня.

Отмечается, что в рамках видео встречи стороны могут обсудить эпидемиологическую ситуацию в регионе, меры по облегчению въезда на территорию стран, а также активизацию экономических обменов.

Напомним, что по состоянию на 14 мая в Южной Корее выявлено 10 991 случай заражения коронавирусом, в Японии — 16,7 тыс. случаев, в Китае — 82 929 случаев.