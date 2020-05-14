Москва, , 15:42 — REGNUM Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) просит главу Фонда социального страхования РФ (ФСС) Андрея Кигима разработать памятку о том, каким образом граждане могут получить социальные выплаты напрямую из ФСС в случае нехватки средств у предприятия в условиях пандемии коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 14 мая.

«Прошу Вас дать поручение разработать и разместить на официальном сайте Фонда социального страхования Российской Федерации (fss.ru) краткую и доступную памятку о порядке получения гражданами указанных выплат из территориальных органов ФСС», — говорится в письме парламентария.

Нилов отметил, что в его адрес поступают обращения от граждан, которые обеспокоены возможными затруднениями при получении ими выплат по обязательному социальному страхованию в случае отсутствия у предприятия необходимых средств.

Депутат полагает, что это связано с недостаточной информированностью граждан о возможности получения указанных выплат непосредственно из территориальных органов фонда.