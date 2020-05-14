Вильнюс, , 15:41 — REGNUM Президент Литвы Гитанас Науседа, продолжая выступать против проекта Белорусской АЭС, называя его небезопасным, не считает, что Литве удастся остановить строительство станции. Об этом он сказал в интервью литовскому порталу 15min.lt, опубликованному сегодня, 14 мая.

«Таких иллюзий, что АЭС будет построена в другом месте или вообще ее сровняют с землей, наверное, мы себе позволить не можем. Это нужно было делать 11−12 лет назад, к сожалению, мы не сделали ничего», — сказал Науседа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве БелАЭС названа «угрозой национальной безопасности», правда, власти Литвы резко стали активными противниками атомной энергетики только после того, как в Литве провалился проект по строительству АЭС от японской Hitachi по той же модели, на которой произошла катастрофа на АЭС «Фукусима-1».