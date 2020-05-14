Минск, , 15:36 — REGNUM Сегодня, 14 мая, министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с белорусским коллегой Владимиром Макеем. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Белоруссии.

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«Руководители внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы белорусско-российских отношений и интеграционного взаимодействия», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Кроме того, стороны затронули вопросы подготовки мероприятий, запланированных по линии внешнеполитических ведомств двух стран.

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Уточняется, что разговор состоялся по инициативе российской стороны.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий разговор глав МИД двух государств состоялся в конце апреля. Лавров и Макей обсудили состояние отношений между Москвой и Минском, а также графики двусторонних контактов на разных уровнях.

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