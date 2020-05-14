Киев, , 15:26 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский поддержал идею возобновить работу непродовольственных рынков в стране. Об этом 14 мая сообщила пресс-служба офиса президента Украины.

«Если работают магазины непродовольственных товаров, то надо открыть и рынки», — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что на рынках должны соблюдаться все меры предосторожности, чтобы минимизировать риск заражения посетителей рынка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Украины рассказал о критериях, по которым в стране будут постепенно смягчаться карантинные ограничения.

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