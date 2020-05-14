Киев, , 15:10 — REGNUM В офисе президента Зеленского ответственным за местные выборы лицам поручено тщательно изучить опыт Польши по организации почтового голосования на ближайших выборах и опыт Эстонии по внедрению электронного голосования.

Об этом со ссылкой на своим источники заявил 14 мая украинский политолог Олег Постернак.

Эксперт отмечает, что «изучение» будет проходить в диалоге с министерством цифровой трансформации.

«Также было поручено подготовить драфт изменений в избирательный кодекс по дистанционному голосованию. Аргументация железная: COVID-2019, который вошел в нашу привычную жизнь надолго и курс на диджитализацию разных сфер общественной жизни», — заявил Пастернак.

Политолог отмечает, что реализация этой «истории» будет зависеть от динамики рейтингов «Слуги народа» в ключевых населенных пунктах и от расклада сил в Раде, но в принципе, но его его мнению, нынешняя власть вполне может рискнуть.

ИА REGNUM напоминает, что местные выборы на Украине должны состояться осенью этого года. Официально Верховная рада планирует объявить соответствующее решение в июле.

6 мая президент Зеленский заявил, что некоторые партии пытаются изменить законодательство и установить «надуманные барьеры» для региональных партий. По его мнению, таким образом, старые политики хотят «пролезть» в местные органы власти.

После этого правительство Украины заявило о появлении нескольких телеграмм-каналов, распространяющихперсональные данныеграждан страны, в частности, в сети появилась информация о данных 26 млн водительских удостоверений.