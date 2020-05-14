Тбилиси, , 15:08 — REGNUM Чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Тбилиси Джастин Маккензи в интервью грузинским СМИ назвал «впечатляющими» успехи Грузии в борьбе с распространением коронавируса. Об этом 14 мая сообщает телеканал «Имеди».

"Несомненно, очень важной оказалась роль системы здравоохранения Грузии. В лице ведущих представителей этой сферы мы увидели реальных лидеров» — заявил Маккензи.

Он отметил, действия грузинских властей и жителей Грузии, которые в совокупности дали результаты, которые удивили посла.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии начали вводить жесткие карантинные меры на ранней стадии распространения коронавируса. На 14 мая в стране выявлено 652 случая заражения коронавирусом, из которых 12 закончились смертью пациентов.

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