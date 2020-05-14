Москва, , 15:03 — REGNUM Расширению инвестиций в генетические разработки могло бы поспособствовать исключение инвестиций «Роснефти» в эту отрасль из налогооблагаемой базы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 14 мая заявил главный исполнительный директор, председатель правления ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин на совещании по вопросам развития генетических технологий в Российской Федерации.

«Просил бы вас, уважаемый Владимир Владимирович, поддержать инициативы компании-технологического партнёра федеральной научно-технологической программы развития генетических технологий на ближайшие годы и рассмотреть возможность исключения инвестиций «Роснефти» в генетические технологии из расчёта налогооблагаемой базы», — заявил Сечин.

«Такое решение стало бы важным стимулом для увеличения поддержки инвестиций в развитие российской генетической отрасли», — подчеркнул он.