Стокгольм, , 15:24 — REGNUM В связи с продолжающейся эпидемией коронавирусной инфекции власти столичного Стокгольмского региона в сотрудничестве с рядом других регионов Швеции в тайне приобрели 19 миллионов масок из Китая. Стоимость поставок составляет около $50 миллионов. Об этом 14 мая со ссылкой на издание Aftonbladet сообщила шведская газета Fria Tider.

По словам журналистов Aftonbladet, сделка была окружена секретностью, так как, среди прочих трудностей, были опасения по поводу остановки транспортных самолетов и конкуренции получить желанный товар из других стран. Напомним, что подобные случаи уже были, когда власти одного государства перехватывали самолет с медоборудованием в буквальном смысле слова на взлетной полосе, потому что пилотам бортов вдруг отказывали в праве взлета и требовали отправить самолет с грузом обратно с ангар для последующей рагрузки.

«Были проблемы. Частично в материально-техническом отношении в Китае, а также в том, чтобы доставить их с завода в Китае в Швецию, то есть вывезти их из Китая», — заявил директор по закупкам в Стокгольмском регионе Роджер Эклунд.

Сообщается, что первый грузовой борт с масками уже приземлился в Швеции. Прибытие стальных рейсов ожидаются в июне.