Уфа, , 15:06 — REGNUM Руководство Башкирии пока не видит причин пересматривать контракт на поставку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) компании «Авента-М». Об этом 14 мая сообщил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин на брифинге в минздраве.

По его словам, 24 апреля республика заключила контракт с этой компанией. Согласно договору, поставщик обязался поставить в регион 300 таких аппаратов. 13 мая Росздравнадзор принял решение о временном прекращении эксплуатации аппаратов «Авента-М» из-за их возгораний в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.

Министр здравоохранения Башкирии отметил, что сейчас идет проверка безопасности этого оборудования. Вся медтехника будет устанавливаться с гарантией. Поэтому на сегодняшний день нет причин пересматривать договоренности с этой фирмой.

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