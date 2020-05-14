Подгорица, , 14:54 — REGNUM В Черногории после столкновений в ходе протестов с требованием освободить восемь священников Сербской Православной Церкви, заключённых в тюрьму за проведение религиозного шествия, задержан «ряд граждан». Об этом 14 мая заявили в региональной полиции, сообщает журнал U.S. News & World Report.

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Всего полиция задержала более четырёх десятков человек, на большинство из них заведены административные дела.

По данным полицейского ведомства, ранения во время беспорядков в городах Никшич и Плевля получили 26 стражей порядка, один из них был доставлен в больницу. В ведомстве настаиваются, что полиция применила перцовые баллончики для разгона протестующих только после того, как в стражей порядка собравшиеся начали бросать камни бутылки.

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Как сообщало ИА REGNUM, вечером 13 мая в черногорском городе Плевля на севере страны прошла акция протеста граждан против закона о свободе вероисповедания. Собравшиеся также требовали освобождения священников, которые задержаны на 72 часа за митинг после богослужения в Никшиче 12 мая. Акции протеста и шествия также прошли в Никшиче, Будве, Беране и других городах.

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