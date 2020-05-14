Киев, , 14:54 — REGNUM На Украине власти планируют реформировать министерство энергетики и защиты окружающей среды, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 14 мая.

В частности, комитет Верховной рады по вопросам экологической политики и природопользования принял решение о целесообразности разъединения министерства на два самостоятельных ведомства — отдельно по энергетике и отдельно по защите окружающей среды.

О принятом решении сообщил глава комитета, народный депутат от фракции «Слуга народа» Олег Бондаренко, добавив, что обсуждение происходило с участием большого количества экспертов и общественных организаций.

Конкретных дат реорганизации ведомства Бондаренко не сообщил, как и каких-либо подробностей относительно планируемого процесса.

Интересно, что много лет на Украине отдельно работали министерство энергетики и угольной промышленности и министерство экологии и природных ресурсов. Решение об объединении ведомств приняли нынешние власти страны летом 2019 года.

ИА REGNUM напоминает, что после смены правительства Украины 4 марта не удалось назначить главу министерства энергетики и защиты окружающей среды. Часть кандидатов отказались от предложенного поста, другие не смогли убедить депутатов Рады. В итоге лишь в середине апреля в обход парламента кабмин назначил и.о. главы ведомства Ольгу Буславец.