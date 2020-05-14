Москва, , 14:52 — REGNUM В России разработали уникальные штаммы вирусов, способные разрушать клетки рака мозга и рака молочной железы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 14 мая заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на совещании по вопросам развития генетических технологий в Российской Федерации.

«Для проведения доклинических исследований центром подготовлены уникальные штаммы вируса, которые способны разрушать клетки рака мозга и рака молочной железы. Эти результаты действительно могут стать прорывными в лечении онкологических заболеваний, и я думаю, что они будут интересны и международному научному сообществу», — заявила Голикова.

Речь идёт об одном из центров генетических разработок, созданном на базе головной организации института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта.