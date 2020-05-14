Джакарта, , 14:50 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что случаев заражения SARS-CoV-2 среди индонезийских миротворцев не зафиксировано, сообщает Antara.

«До сих пор ни один индонезийский миротворческий контингент не был заражен. Однако мы сохраняем бдительность и следим за развитием событий в этой области», — заявила Ретно Марсуди в ходе пресс-конференции в президентском дворце в Джакарте.

По данным секретариата ООН, случаи COVID-19 были подтверждены в 13 странах и территориях, где есть миротворческие силы.

Ссылаясь на эти данные, глава МИД Индонезии заявила, что большинство случаев заражения среди миротворцев выявлено в Мали.

Индонезия вместе с другими членами Совета Безопасности ООН активно участвовала в разработке проекта резолюции СБ ООН о шагах, которые необходимо предпринять для преодоления вызовов COVID-19 в области мира и безопасности.

«К сожалению, этот проект резолюции еще не достиг консенсуса», — отметила глава МИД Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 14 мая 2020 года в Индонезии выявлено 16006 случаев заражения SARS-CoV-2.

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