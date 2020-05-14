Братислава, , 16:14 — REGNUM Правительство Словакии одобрило закон, позволяющий гражданам страны, вернувшимся из-за границы, осуществлять самоизоляцию добровольно. Об этом 14 мая сообщает Reuters.

Для этого, прибывшим на родину необходимо установить специальное мобильное приложение, которое будет контролировать местоположение человека, ушедшего на самоизоляцию.

«Это умное решение позволит репатриантам самостоятельно изолироваться у себя дома, если они согласятся установить приложение», — отметил в комментарии агентству министр здравоохранения Марек Крайчи.

Данное нововведение подверглось критике со стороны общественников и правозащитников как потенциальная угроза, нарушающая права человека.

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