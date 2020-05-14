Берлин, , 14:48 — REGNUM

Уходящий с должности председатель Конституционного суда Германии Андреас Фоскуле в интервью немецкому еженедельнику Die Zeit назвал Конституционный суд Польши «марионеткой».

Речь шла о недавнем решении относительно программы покупки облигаций Европейского центрального банка, в котором Конституционный суд ФРГ оставил за собой право в некоторых обстоятельствах отменять решение Суда Европейского союза в Люксембурге. Критики заявили, что решение немецкого суда даёт возможность «авторитарным режимам» в Восточной Европе (имеются ввиду Польша и Венгрия) поступать также.

«Поляки делают то, что они делают, независимо от того, что мы делаем», — передаёт слова Фоскуле Reuters. После чего он добавил, что польский суд уже является «не судом, который нужно воспринимать всерьез, а марионеткой».

«Скандальное заявление председателя КС Германии не вписывается ни в какие каноны честных публичных дебатов. Меня поражает, что человек, выполняющий столь важную функцию, изъясняется таким образом», — заявила по этому поводу председатель Конституционного суда Польши Юлия Пшилембская. Её слова передаёт «Польское радио».

Уже несколько лет длится конфликт польского руководства с Евросоюзом по поводу судебной реформы в Польше. Реформа подразумевает повышение контроля со стороны парламента и министерства юстиции над процессом назначения судей. Реформу продвигает правящая евроскептическая праволиберальная партия «Право и Справедливость». В Евросоюзе считают, что реформа подрывает принцип независимости суда.