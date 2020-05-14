Красноярск, , 14:44 — REGNUM Согласно сведениям о доходах, больше всех из депутатов Заксобрания Красноярского края за 2019 год заработал Артур Мкртчян («Единая Россия») — 56,37 млн рублей.

Ему принадлежат 13 земельных участков, жилой дом площадью 367,8 кв. м, десятки нежилых помещений и зданий, сооружения, доли в помещениях. Также у него есть автофургон, автомобили ГАЗ 2747, Mazda Titan, Tagaz KJ Tager, ГАЗ М20, Lexus LS600H, ВАЗ 2346, КамАЗ 65 115, ГАЗ 53, мотоцикл Десна200, гидроцикл, водный транспорт, минипогрузчик, экскаватор-погрузчики, каток, прицеп, прицепы-цистерны, два снегоболотохода.

Супруга Мкртчяна заработала за прошлый год 20,3 млн рублей. Ей принадлежат квартира площадью 107,2 кв. м, помещение площадью 58,2 кв. м, доли в нежилых помещениях, нежилое здание площадью 1143,1 кв. м, два земельных участка, автомобили Land Rover Range Rover, Citroen Jumpy, прицеп.

Также в тройку богатейших красноярских депутатов вошёл Роман Гольдман («Единая Россия»). Как сообщили ИА REGNUM в краевом Заксобрании, с 2017 года по настоящее время он является генеральным директором многопрофильного холдинга Goldman Group.

Гольдман заработал за 2019 год 51,16 млн рублей. Ему также принадлежат сотни земельных участков, доли в квартирах, автомобили Mercedes-Benz S500, Ford Ranger, Toyota Hilux, снегоболотоход Bombardier SkiDoo.

На третьем месте по доходам — депутат Владимир Рейнгардт («Единая Россия»). Его доход за прошлый год — 33,002 млн рублей. Ему принадлежат два земельных участка, два жилых дома площадью 333,8 кв. м и 38,3 кв. м, доли в двух квартирах, два гаража, машиноместо, автомобили Тоyоtа Land Cruiser, Volkswagen Touareg, УАЗ 3303, трактор «Белорус 82.1», прицепы, моторная лодка «Казанка БМ4», мототранспортные средства LYNX69 YETI и CAN-AM. Супруга Рейнгардта заработала 3,17 млн рублей.

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