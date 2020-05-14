Киев, , 15:34 — REGNUM Великий князь Московский Иван III продвигал «ложную идею» о том, что Москва является третьим Римом. Об этом украинским ученикам 7 класса рассказал преподаватель Артур Бабенко во время онлайн-урока Всемирной истории. Видеозапись урока опубликована 14 мая на Youtube-канале министерства образования Украины.

Помимо завоевания Новгорода, Ростовского, Тверского и других княжеств, учитель упомянул о браке Ивана III с племянницей последнего византийского императора Софией Палеолог и об идее преемственности Москвы после разрушения Константинополя:

«Он очень всерьёз воспринимал эту миссию и даже начал распространять идею, что Москва становится третьим Римом», — сказал Бабенко.

Затем он подчеркнул, что «идея Москвы как третьего Рима является довольно ложной», но является «идеологическим инструментом», с помощью которого Россия уже в течение 500 лет расширяет своё влияние.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на уроке истории глава Украинского института Национальной памяти Антон Дробович заявил школьникам, что СССР якобы был «союзником» гитлеровской Германии.

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