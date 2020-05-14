Москва, , 14:39 — REGNUM Генетика сыграет решающую роль в технологическом развитии России в обозримой перспективе. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 14 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий в Российской Федерации.

«В том числе по масштабу задач, прорыву, значения для страны программа развития генетических технологий, думаю, сопоставима с атомным и космическим проектами XX века. И вся система управления, структура программ должна соответствовать этой высокой планке», — заявил Путин.

Она должна быть построена так, чтобы не просто «создать научный задел, а конвертировать их, и как можно быстрее, в практический результат, реальные технологии, конкурентную в России и в мире продукцию», указал Путин.

«Для этого в рамках национального проекта «Наука» создаётся три геномных центра мирового уровня. Каждый из них должен представлять собой консорциум исследовательских институтов, вузов, производственных и инновационных компаний, причём от Новосибирска до Крыма», — подчеркнул президент.

Главным технологическим партнёром программы стала компания «Роснефть», уточнил Путин.