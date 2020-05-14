Москва, , 14:34 — REGNUM Генетические разработки не должны ограничиваться одной медицинской сферой — они наверняка себя эффективно проявят и в множестве других отраслей, в том числе связанных с разработкой экологически чистого биотоплива. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 14 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий в Российской Федерации.

«В чём состоит, на мой взгляд, наша главная цель? Россия должна обладать целой линейкой разработок, которые позволят предупреждать и лечить тяжёлые заболевания, увеличивать продолжительность жизни людей, состояние окружающей среды. Очищать от загрязнения землю, воду, воздух, применять экологически чистое биотопливо», — заявил Путин.

«Речь идёт о самых разных областях — от медицины и сельского хозяйства до промышленности и энергетики, где генетические технологии открывают колоссальные возможности. Мы должны их использовать в наших интересах, в интересах наших граждан», — подчеркнул он.