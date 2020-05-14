Варшава, , 14:33 — REGNUM Оппозиционная проевропейская «Гражданская коалиция» (ГК) «практически уже приняла решение» о смене своего кандидата на пост президента Польши. Об этом сообщает издание wPolityce.pl со ссылкой на неофициальную информацию из руководства коалиции.

Причиной такого решения могли стать результаты недавних социологических опросов, согласно которым кандидат в президенты от ГК, вице-спикер Сейма (нижней палаты парламента) Малгожата Кидава-Блоньска набрала бы не более 5% голосов, если бы выборы президента прошли в назначенный срок — 10 мая. Это меньше, чем результаты некоторых кандидатов, партии, выдвинувшие которых, считаются почти маргинальными.

В качестве замены Кидавы-Блоньской называют кандидатуры журналиста и публициста Шимона Головни, председателя партии «Гражданская платформа» и экс-министра юстиции Бориса Будки и действующего президента (мэра) Варшавы Рафала Тшасковского.

На вопрос журналистов о возможности своего выдвижения Рафал Тшасковский ответил, что «занимается Варшавой», а председатель его партии (ГП) уже «четко высказался по вопросу, кто является кандидатом в президенты», и это Малгожата Кидава-Блоньска.

Кроме того, некоторые в партии опасаются, что проблемы, с которыми Тшасковский сталкивается в Варшаве, могут перекинуться на президентскую кампанию.

Сама Малгожата Кидава-Блоньска категорически заявляет, что не собирается отказываться от борьбы за пост президента. «Я не собираюсь отказываться», — заверила она 12 мая в интервью телеканалу TVN24.