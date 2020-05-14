Сеул, , 14:33 — REGNUM В ходе 34 минутного телефонного разговора, состоявшегося 13 мая, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и председатель КНР Си Цзиньпин подтвердили договорённость о визите китайского лидера в Сеул. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

Известно, что это второй телефонный разговор представителей двух стран. Первый состоялся 20 февраля.

Отмечается, что Си Цзиньпин подтвердил стремление посетить Южную Корею в текущем году. Ранее председатель КНР должен был посетить Сеул в первом полугодии, однако из-за пандемии коронавируса визит был перенесен на более поздний срок.

В свою очередь Мун Чжэ Ин подчеркнул, что данный визит важен для дальнейшего развития двусторонних отношений.

Предполагается, что в ходе диалога стороны сошлись во мнении относительно необходимости визита лидера Китая в Южную Корею для окончательного урегулирования разногласий.

Представители двух стран также высоко оценили двустороннее сотрудничество в борьбе с коронавирусной инфекцией, отметив введение систему ускоренной выдачи разрешений на въезд представителям компаний.

Известно, что в рамках данной системы, введенной 1 мая, в Китай прибыли более 200 сотрудников южнокорейских компаний.