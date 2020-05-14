Варшава, , 14:36 — REGNUM Депутат Европарламента от Польши Анджей Халицкий потребовал от руководства Грузии освободить «политических заключенных». Обращение евродепутат написал на своей странице в соцсети Twitter.

По мнению депутата, отказ грузинских властей от этих требований будет означать нарушение соглашения с оппозицией, что не позволит провести в Грузии честные выборы.

«Мы, друзья Грузии в Европарламенте поддерживаем соглашение от 8 марта, которое подписали власти и оппозиция <…> Освободите политических заключенных!», — написал Халицкий.

Стоит отметить, что в США и Евросоюзе поддержали начатую оппозицией Грузии кампанию давления на правящую партию «Грузинская мечта». Ее представителей обвиняют в том, что в соглашении, которое они подписали, якобы говорится об освобождении экс-мэра Тбилиси Гиги Угулавы, экс-министра обороны Ираклия Окруашвили, и соучредителя телеканала «Мтавари архи» Георгия Руруа. В оппозиции их назвали «политзаключенными».

Представители правящей партии отрицают, что об этом говорится в соглашении. Также они отрицают, что указанные лица преследуются законом по политическим мотивам.

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