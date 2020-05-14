Москва, , 14:29 — REGNUM Российские генетики играют большую роль в разработке вакцины от коронавируса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 14 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий в Российской Федерации.

«Хотел бы поблагодарить специалистов-генетиков за вклад в борьбу с этой угрозой», — заявил Путин.

Президент отметил, что за последние годы в России усилены существующие и созданы новые научные школы в области генетики, в том числе с участием соотечественников из ведущих мировых исследовательских центров и университетов.

«Сейчас генетические исследования помогают прокладывать путь к созданию тест-систем, вакцин и лекарств, в том числе от коронавируса, — указал он.