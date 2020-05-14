Чебоксары, , 14:28 — REGNUM Временно исполняющий обязанности руководителя Чувашии Олег Николаев рассматривает «для себя возможность самовыдвижения» на предстоящих выборах руководителя республики. Об этом он заявил в интервью «Интерфаксу», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе врио главы региона.

Олег Николаев Duma.gov.ru

Отвечая на вопрос об участии в выборах, Олег Николаев акцентировал внимание на том, что на посту руководителя региона «важна не партийность, а готовность работать на благо всех людей».

«Не хочу, чтобы вопрос моей партийной принадлежности вызывал противоречия», — сказал врио главы Чувашии, напомнив, что выдвигаться на высший пост можно и беспартийным.

«Задачи, которые перед региональным правительством ставит президент страны Владимир Путин, касаются каждого жителя, независимо от его политических и каких-либо иных взглядов и предпочтений. Именно на этот принцип я ориентируюсь в своей работе. Поэтому рассматриваю для себя возможность самовыдвижения», — сказал Олег Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Игнатьев был уволен с поста главы Чувашии 29 января 2020 года указом президента России Владимира Путина в связи с утратой доверия. В тот же день Путин назначил на пост врио главы Чувашии Олега Николаева, который до назначения на должность возглавлял комитет Госдумы по делам национальностей, являлся лидером чувашского отделения партии «Справедливая Россия». 15 февраля 2020 года Николаев сложил с себя полномочия главы регионального отделения СР, сохранив партийный билет.

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Если Николаев выдвинется на выборы главы Чувашии, то они для него станут вторыми: предыдущие выборы руководителя региона проходили 13 сентября 2015 года. Тогда Игнатьев от «Единой России» выиграл выборы, набрав 65,54% голосов избирателей. Николаев занял второе место с 14,73% голосов («Справедливая Россия»).

Выборы главы Чувашии пройдут 13 сентября 2020 года.