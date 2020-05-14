Минск, , 14:28 — REGNUM Окончание учебного года, вступительная кампания и экзамены, летнее оздоровление и отдых детей обсудил 14 мая Александр Лукашенко, принимая с докладом зампреда правительства Игоря Петришенко и министра образования Игоря Карпенко. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

«Нам надо исходить из того, как развивалась ситуация в Белоруссии и какие меры принимались и мною, и другими органами власти в связи с этой пандемией и вирусными проблемами. Решения будут исключительно исходить из того, как развивались эти события. А не так, как делают наши соседи. Мы не жили так, как жили наши соседи. Мы ничего не запрещали, мы открыто и честно говорили людям, как надо жить и работать», — приводятся слова Лукашенко в официальном сообщении.

Читайте новости сюжета: Союзное государство России и Белоруссии«Никаких ненужных послаблений быть не должно. Для того, чтобы учиться в вузе, нужны знания. Знания на стол — поступай в вуз. Если это школа, давайте определимся, как мы будем проводить там выпускные экзамены по окончании 9-х и 11-х классов», — сказал Лукашенко.

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Минобразования Белоруссии решило перенести централизованное тестирование на две недели — на 25 июня. Регистрация на ЦТ началась 2 мая, первое тестирование было запланировано на 13 июня.