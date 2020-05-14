Москва, , 14:28 — REGNUM Генетика стала одним из наиболее привлекательных направлений для молодых российских исследователей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 14 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий в Российской Федерации.

«В генетике работает всё больше и больше молодых, перспективных учёных. На развитие этого направления, в целом науки о жизни, мы сконцентрировали значительные ресурсы: и кадровые, и финансовые, и организационные», — заявил Путин.

За последние несколько лет усилены существующие и созданы новые научные школы, в том числе с участием соотечественников из ведущих мировых исследовательских центров и университетов, указал президент.

В апреле 2019 года в России начала реализовываться программа развития генетических технологий.