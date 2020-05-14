Москва, , 14:25 — REGNUM Глава министерства культуры РФ Ольга Любимова, у которой ранее был выявлен в организме коронавирус, вылечилась и вернулась к своей работе. Об этом сама министр рассказала 14 мая, её слова приводит ТАСС.

«Да, врачи меня выписали, я вышла и приступила к работе», — заявила Любимова и добавила, что у ней хорошее самочувствие.

Также министр рассказала, что болезнь протекала у неё в лёгкой форме и она пролечилась дома в течение почти трех недель.

«Рабочий день в условиях карантина, конечно, был сложнее», — отметила глава Минкультуры и уточнила, что несмотря на это, она работала в удаленном режиме как с профессиональным сообществом, так и со всеми подразделениями вверенного ей ведомства.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, о том, что Ольга Любимова заразилась новым коронавирусом стало известно 6 мая, после чего глава Минкультуры приняла решение работать удаленно.