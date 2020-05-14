Рига, , 14:24 — REGNUM 9 Мая не является праздником для Латвии, и человек, считающий себя патриотом, не может отмечать его. Об этом, как пишет портал Tvnet. lv, сообщил президент Латвии Эгил Левитс на брифинге для прессы.

«Нужно хорошенько подумать: стоит ли человеку, который живёт в этой стране и считает себя патриотом, отмечать этот день», — сказал Левит.

По его мнению, в Латвии нужно отмечать 8 мая как день окончания Второй мировой войны или 11 ноября — День провозглашения независимости Латвии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, массовое возложение цветов к могилам советских воинов по всей Латвии, и особенно к памятнику Освободителям в Риге, вызвало истерику со стороны всей националистической политической элиты Латвии.