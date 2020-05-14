Путраджая, Малайзия, , 14:24 — REGNUM Правительство Саудовской Аравии передало Малайзии медицинское оборудование для оказания помощи в борьбе с пандемией, сообщает Antara.

Помощь была передана послом Саудовской Аравии в Малайзии во время встречи с министром иностранных дел страны Хишамуддином Тун Хусейном в здании МИД Малайзии.

В целом, Саудовская Аравия передала Малайзии 7 542 170 единиц медицинского оборудования. Всё медицинское оборудование будет поступать в Малайзию постепенно. Сейчас в страну доставили 1 000 000 защитных масок N95.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Малайзии Мухиддин Яссин заявил, что ограничительные меры, которые должны были завершиться 12 мая, будут продлены до 9 июня.

Подробнее в материале: В Малайзии продлили ограничительные меры до июня