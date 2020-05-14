Москва, , 14:22 — REGNUM Улучшение возможностей здравоохранения по борьбе с эпидемией коронавируса позволяет постепенно возвращаться к привычной повестке дне. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 14 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий в Российской Федерации.

«Ситуация меняется, и это даёт нам возможность вновь сосредоточиться на нашей текущей и долгосрочной повестке. Сейчас на этом этапе восстановления нормального, привычного ритма жизни крайне важно обеспечить динамичное, эффективное решение стратегических задач», — заявил Путин.

По его словам, в связи с этим в повестку дня вновь встали стратегические проекты с далёким горизонтом планирования.