Москва, , 14:09 — REGNUM Законопроект о едином регистре населения РФ предусматривает обязательное включение данных всех жителей страны, однако должна быть возможность отказаться от такой идентификации. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 мая, об этом заявил глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов (КПРФ).

«Я разделяю позицию Русской православной церкви (РПЦ), других традиционных конфессий о том, что каждый человек должен иметь право отказываться от электронной идентификации и продолжать пользоваться бумажными документами, а также не соглашаться с внесением персональной информации в информационный регистр. Это одно из базисных прав человека, и оно должно соблюдаться», — заявил Гаврилов.

Принятым во втором чтении законопроектом предусмотрено создание федерального регистра сведений о населении, в котором будут содержаться основные сведения о гражданах и иностранцах, временно или постоянно проживающих в нашей стране, лицах без гражданства, беженцах и лицах, получивших временное убежище. Запись о каждом человеке в данном регистре, согласно положениям законопроекта, идентифицируется особым номером.

«Вопрос сбора и использования персональных данных без согласия гражданина законопроектом решается просто — Федеральная налоговая служба (ФНС) осуществит обезличивание всех полученных персональных данных, поступивших в регистр. В соответствии с законом «О персональных данных» режим конфиденциальности не распространяется на обезличенные персональные данные», — обеспокоен парламентарий.

Читайте ранее в этом сюжете: В России создается единый регистр населения