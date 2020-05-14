Тбилиси, , 14:12 — REGNUM Отказ грузинских властей освободить «политических заключенных» может привести к тому, что Грузия не получит обещанную ей финансовую помощь. Об этом 14 мая заявил журналистам один из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия» Серги Капанадзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Политик сослался на недавнее заявление депутата Европарламента Андрюса Кубилюса. Тот в своем публичном обращении к руководству Грузии призвал выпустить из заключения политиков, которых в оппозиции называют «политзаключенными». По мнению Капанадзе, евродепутат дал четкий сигнал, что Тбилиси могут лишить финансовой помощи.

«Игры с этим огнем не в чьих интересах, и не в интересах населения Грузии», — сказал лидер «Европейской Грузии».

Напомним, «политзаключенными» в оппозиции называют экс-мэра Тбилиси Гиги Угулаву, осужденного за хищение бюджетных денег, экс-министра обороны Ираклия Окруашвили, осужденного за организацию беспорядков, и соучредителя телеканала «Мтавари архи» Георгия Руруа, обвиняемого в незаконном хранении оружия.

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