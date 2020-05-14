Ташкент, , 13:54 — REGNUM Минюст сообщает о возврате в Узбекистан активов Гульнары Каримовой на сумму $10 млн

В результате усилий Министерства юстиции и Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан при участии компетентных органов республики по возвращению в страну нажитого преступным путем имущества Гульнары Каримовой, 14 мая текущего года в Узбекистан возвращены активы из Франции в размере 10 миллионов долларов, сообщает Минюст Узбекистана.

Эти средства переведены в Государственный бюджет Республики Узбекистан и будут использованы в общем порядке.

«Следует отметить, что все переговоры и мероприятия по возврату активов ведутся на официальном уровне, в соответствии с законодательством Узбекистана и международным правом», подчеркивает ведомство.

В частности, Генеральная прокуратура и Министерство юстиции при участии профильных ведомств работают совместно с компетентными органами Швейцарии, США, Франции, Российской Федерации и других стран по возврату преступно нажитых активов Каримовой на сумму более 1,3 миллиарда долларов.

Данные активы не находятся в распоряжении Гульнары Каримовой (членов ее семьи), потому что на них наложен арест со стороны компетентных органов иностранных государств.

«В связи с этим, в очередной раз напоминаем, утверждения о том, что непосредственно Гульнара Каримова или другие частные лица могут возвратить собственность и денежные средства, как сообщается в некоторых СМИ, не соответствуют действительности», подчеркивает Минюст.

В результате усилий Министерства юстиции и Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан при участии компетентных органов республики по возвращению в страну нажитого преступным путем имущества Гульнары Каримовой, 14 мая текущего года в Узбекистан возвращены активы из Франции в размере 10 миллионов долларов, сообщает Минюст Узбекистана.

Эти средства переведены в Государственный бюджет Республики Узбекистан и будут использованы в общем порядке.

«Следует отметить, что все переговоры и мероприятия по возврату активов ведутся на официальном уровне, в соответствии с законодательством Узбекистана и международным правом», подчеркивает ведомство.

В частности, Генеральная прокуратура и Министерство юстиции при участии профильных ведомств работают совместно с компетентными органами Швейцарии, США, Франции, Российской Федерации и других стран по возврату преступно нажитых активов Каримовой на сумму более 1,3 миллиарда долларов.

Данные активы не находятся в распоряжении Гульнары Каримовой (членов ее семьи), потому что на них наложен арест со стороны компетентных органов иностранных государств.

«В связи с этим, в очередной раз напоминаем, утверждения о том, что непосредственно Гульнара Каримова или другие частные лица могут возвратить собственность и денежные средства, как сообщается в некоторых СМИ, не соответствуют действительности», подчеркивает Минюст.