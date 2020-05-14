Москва, , 13:53 — REGNUM Председатель ПА ОДКБ, спикер Госдумы Вячеслав Володин провел телефонные разговоры с председателем Национального Собрания Республики Армения Араратом Мирзояном и председателем Мажилиса парламента Республики Казахстан Нурланом Нигматулиным.

Обсуждалась ситуация с распространением эпидемии коронавируса в мире, а также проведение в июне заседания Совета ПА ОДКБ в формате видеоконференции, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Володин уже обсудил необходимость проведения заседания Совета ПА ОДКБ в таком формате с председателем Жогорку Кенеш Киргизской Республики Дастанбеком Джумабековым.

Володин отметил, что возможность дистанционного проведения заседания Совета ПА ОДКБ обсудит со всеми председателями парламентов Парламентской Ассамблеи.

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