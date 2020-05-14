Рим, , 13:48 — REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил России и Китай в дезинформации по вопросу распространения коронавируса. Об этом он заявил в интервью газете Repubblica.

«Пропагандисты, связанные с властями России и Китая, распространили большой объем дезинформации, искажающей факты. Это не правильно», — заявил Столтенберг. Он ответил на вопрос о «пропаганде Китая и России», которая якобы связана с оказанием Италии помощи в борьбе против инфекции.

Генсек НАТО отметил, что информационная кампания может ослабить демократию и «дестабилизировать миропорядок». «Мы на деле продемонстрировали, что сплочены и помогаем друг другу», — сказал Столтенберг.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта представители Европарламента от немецкой партии «Зеленых» написали письмо руководству ЕС, в котором обвинили Россию и Китай в попытке подорвать отношение к демократическим ценностям.

Читайте также: Европарламентарии обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии

Читайте развитие сюжета: Переписать историю недавних событий у генсека НАТО не получится – Панина