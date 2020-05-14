Киев, , 13:51 — REGNUM Народный депутат Верховной рады Антон Поляков подал иск в Окружной админсуд Киева относительно принятия парламентском т.н. «антиколомойского» закона.

Об этом 14 мая сообщила пресс-служба суда, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, Поляков просит суд признать противоправными действия главы Верховной рады Дмитрия Разумкова и главы финансового комитета парламента Даниила Гетманцева.

Претензии депутата касаются ненадлежащей организации проведения внеочередного пленарного заседания Рады, а также нарушения положений регламента при рассмотрении документа.

Финальная точка в этой эпопее еще не поставлена, подтверждает украинский политолог Владимир Фесенко.

По его словам, олигарх Коломойский, или его люди, будут оспаривать принятый закон и в Конституционном суде Украины, и, возможно, даже в ЕСПЧ.

«Но есть символический аспект этого события — окончательное крушение мифа о Зеленском как о «слуге (марионетке) Коломойского». Естественно, и разрыв президента с Коломойским, и крушение этого мифа случились не сразу. Зеленскому пришлось выбирать — между историческими связями с бывшим партнером и государственными интересами. Закономерно, что как глава государства он выбрал государственные интересы», — заявил Фесенко.

ИА REGNUM напоминает, что 13 мая украинский парламент принял во втором чтении ив целом т.н. «антиколомойский» законопроект, который запрещает возврат Приватбанка структурам олигарха. Законопроект принят по требованию МВФ, который без этого документа не хотел вступать в переговоры с Киевом о выделении новых кредитов. О намерениях оспорить принятие парламентом т. н. «антиколомойского» законопроекта в Конституционном суде уже заявила глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко.