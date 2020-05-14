Париж, , 13:43 — REGNUM Премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил в этот четверг, 14 мая, правительственный план по туризму, чтобы помочь заинтересованным сторонам справиться с последствиями эпидемии коронавируса, передает BFM TV.

Эдуар Филипп подчеркнул, что жители Франции смогут отправиться в отпуск этим летом.

«Французы смогут отправиться в отпуск в июле и августе», — заверил Эдуард Филипп во время презентации правительственного плана поддержки сектора туризма.

Премьер-министр также заявил, что фонд солидарности будет открыт для туристического сектора до конца 2020 года.

«Помощь может доходить до 10 000 евро», — заявил Эдуар Филипп.

Кроме того, премьер-министр отметил, что кафе и рестораны могут быть открыты после 2 июня в регионах с «зеленым уровнем» заражения. Решение будет подтверждено в конце мая.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее государственный секретарь при министре экономики Франции Аньес Панье-Рюнаше заявила, что решение Sanofi о предоставлении вакцины в первую очередь гражданам США, неприемлемо.

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