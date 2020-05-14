Вашингтон, , 13:41 — REGNUM Доктор Рик Брайт, отстраненный от должности директор ключевого вакцинного агентства США, даст показания Палате представителей, сообщает CNN. Брайт — бывший директор Управления передовых биомедицинских исследований и разработок (BARDA) минздрава США — важнейшего федерального ведомства, отвечающего за разработку мер противодействия инфекционным заболеваниям.

Его показания будут касаться дополнительных препаратов для сдерживания пандемии коронавируса и возможных беспрецедентных последствий в случае отказа от этих препаратов. «Наше окно возможностей закрывается, — как ожидается, заявит Брайт, согласно его подготовленным замечаниям, предоставленным CNN. — Без четкого планирования и реализации 2020 год будет самой темной зимой в современной истории».

Его показания являются частью второго громкого слушания в Конгрессе на этой неделе, где обсуждается реакция администрации Дональда Трампа на пандемию. Ожидается, что Брайт призовет администрацию Трампа рассмотреть ряд мер, в том числе увеличить производство необходимого оборудования и разработать как национальную стратегию испытаний, так и национальный стандарт закупок расходных материалов. Он также призывает высокопоставленных чиновников «подать» пример: носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Брайт утверждает, что администрация «пропустила сигналы раннего предупреждения», которые могли бы предотвратить распространение вируса, и обвиняет руководство минздрава в том, что оно «игнорирует» его «мрачные прогнозы».