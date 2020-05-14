Рига, , 13:30 — REGNUM Принятые Сеймом (парламент) Латвии в последнем чтении поправки к закону «О судебной власти» лишают судей иммунитета по административным правонарушениям и продлевают сроки дисциплинарной ответственности судей с 2 до 4 лет. Соответствующие поправки вступят в силу 1 июля 2020 г, пишет портал LSM.

Таким образом, с этого момента судей, совершивших административное правонарушение, можно оштрафовать и призвать к административной ответственности.

Поправки дают право Судебной квалификационной коллегии во внеочередном порядке оценивать качество работы судей, если констатированы обстоятельства указывающие на проблемы при отправлении судопроизводства или на недостаточный уровень знаний судьи, что препятствует объективному рассмотрению дела.

Отмечается, что Латвия была одной из последних стран в ЕС, в которой сохранялся иммунитет судебного корпуса от административных правонарушений.