Киев, , 13:35 — REGNUM Украина становится наблюдателем, а не участником процесса по урегулированию в Донбассе, заявил 14 мая украинский политик, депутат Рады предыдущего созыва Борислав Береза, комментируя состоявшийся накануне визит замглавы администрации президента России Дмитрия Козака в Берлин.

Береза отметил — что бы сейчас ни заявляли в Киеве, Козак в Берлине явно вырабатывал какие-то совместные решения без Украины:

«Это не просто тревожный сигнал. Это маркер того, что старый принцип присутствия Украины на таких переговорах больше не работает».

Политик отметил, что такая ситуация не может не настораживать Украину, поскольку исключение из процессов обсуждения не несёт стране ничего хорошего.

«Это очередной раз показывает слабую переговорную позицию Украины сегодня. И это требует быстрой и жесткой реакции Украины в лице заявлений президента и МИД о том, что подобное недопустимо и бесперспективно», — заявил экс-депутат.

ИА REGNUM напоминает, что сам Козак сообщил, что его переговоры с помощником канцлера Германии Ангелы Меркель об урегулировании конфликта в Донбассе «прошли конструктивно»

В свою очередь, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Киев был предупрежден об этом визите заранее и сейчас получит полный отчет о том, как прошли переговоры и о чем стороны договорились.

«У нас с партнерами действует правило — мы ничего не решаем за спиной друг друга», — подчеркнул дипломат.