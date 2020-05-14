14 мая 2020 | Время чтения 13 мин

Станислав Стремидловский, , 13:29 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

На 9 мая в Одессе прогремел «секретный» салют, передает «Таймер» (Одесса). В 22:00 в центре города отпраздновали 75-й годовщину победы в Великой Отечественной войне. Об этом изданию поведали очевидцы. Интересно, что салют никак не анонсировался городскими властями, хотя обычно на подобные мероприятия горожан приглашают заранее. И то верно, зачем делать салют, который увидят разве что случайные прохожие. Вероятно, организаторы салюта в «Доверяй делам» переборщили с секретностью, дабы не нарваться на очередные обвинения в нарушении карантина. Как бы там ни было, факт остается фактом: традиционный праздничный салют ко Дню Победы в Одессе в 2020 году был.

В Кривом Роге вандалы изгадили только что отремонтированный памятник водителям легендарной «Катюши», сообщает «Днепр Вечерний» (Днепропетровск). 12 мая в городском сквере на улице Леонида Бородича юные вандалы повредили недавно отремонтированный памятник, посвященный погибшим во Второй мировой войне водителям. Кроме того, злоумышленники повредили скамейки. Об этом написал глава Долгинцевского райсовета Игорь Ратинов в своем блоге: «Вот такое доброе утро, памятник был отремонтирован три дня назад, «люди», которые это сделали, вы в своем уме!!!» Судя по безграмотным надписям, их сделали малолетние вандалы, за поступки которых должны ответить родители.

В центре Черкасс 12 мая митинговали предприниматели, информирует «Провінція» (Черкассы). Они выдвинули лозунг «Умрем быстрее голода, чем от вируса». Сначала они стояли у мэрии, а потом переместились к зданию областной государственной администрации под видом одиночных пикетов. «Одиночный» — то есть человек двести в центре города с плакатами. Предприниматели спрашивают, почему конкурентам из торгово-развлекательных центров или в закрытых помещениях работать можно, а маленьким магазинам или уличной торговле нельзя?

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко признался, что остановили общественный транспорт не из-за угрозы заражения, а «чтобы не ездили», рассказывает «Редпост» (Харьков). «Почему мы не можем сразу запускать общественный транспорт? Не столько меня волнует проблема инфицирования, сколько открывается доступность и начинается внутренняя миграция населения. Вместо того, чтобы изолироваться, люди, имея транспорт, который свободно передвигается, будут даже без насущной потребности посещать некоторые места», — заявил Ляшко. Он считает, что пока не стоит запускать транспорт, так как «на те же рынки для экскурсии поедут пожилые люди. Мы это отмечали и знаем, как это происходит. Большая миграция приводит к тому, что рушатся все принципы карантина». Он добавил, что сорвать карантин могут как межобластные пассажирские перевозки, так и внутригородские поездки. «Что касается внутригородского сообщения… Сейчас мы видим много офисных учреждений, работа которых не запрещена. Они работают дистанционно, проводят онлайн-совещания. Как только отрывается общественный транспорт, в офисные помещения будут приезжать больше сотрудников, онлайн-совещания перейдут в офлайн-совещания. Это приведет к росту контактов, уменьшению социальной дистанции, и возрастет потенциальная возможность инфицирования», — предупредил представитель министерства здравоохранения.

В среду, 13 мая, во Львове состоялась акция протеста частных перевозчиков, пишет Zaxid.net (Львов). Львовские перевозчики поддержали всеукраинскую акцию с требованием возобновления регулярных междугородных, межобластных и международных пассажирских перевозок. Руководитель компании «Токо бус» Мирослава Козик пояснила изданию, что вопреки сообщениям некоторых СМИ, повышения тарифов они не требовали. «Речь шла о восстановлении транспортных перевозок и контроля над нелегальными перевозками, которые сейчас активно процветают. Нелегалы могут перевозить людей за бешеные деньги, а официальные перевозчики, которые платят налоги, создают рабочие места, не могут этого делать», — сказала Козик. Правительство Украины запретило пассажирские перевозки с 18 марта 2020 года, усилив карантин.

Кабинет министров под давлением фермеров решился на открытие продовольственных рынков, но это не дало желаемого результата, передают «Волинські Новини» (Луцк). Цены у торговцев оказались намного выше, чем в супермаркетах, а нарушения санитарных стандартов на рынках могут привести ко второй волне пандемии коронавируса. Ранее продавцы и предприниматели настойчиво требовали открыть рынки, в некоторых регионах даже угрожали бунтами. Обещали, что будут соблюдать необходимые теперь ограничений. Как оказалось, слова разошлись с реальностью. Торговцы своими действиями подтвердили: в условиях карантина безопасность, чистоту и противоэпидемические стандарты могут предложить только супермаркеты. Особенно посетителей рынков возмущают цены фермеры. Перекупщики невероятно их повысили, чтобы наверстать упущенную выгоду почти за два месяца вынужденного простоя. Такая ситуация наблюдается даже в южных регионах Украины, где овощи выращивают и где они традиционно стоят меньше.

Более трех тысяч работников вернулось в Ровенскую область, а на обсервацию согласились единицы, сообщает «Рівне Вечірнє» (Ровно). Власти оперативно пытались создать места для обсервации работников, которые в Европе могли заразиться коронавирусом. Было определено 21 заведение, в которых созданы 1300 мест. Проживание и коммунальные услуги работников оплачивались из районного бюджета. Людям нужно было только заплатить за питание. Однако как рассказал первый заместитель председателя Ровенской областной государственной администрации Сергей Подолин, за весь период карантина на обсервации побывало всего 12 человек. Хотя в область въехало 3300 работников.

Суды за нарушение карантина в Бериславском районе еще никого не наказали, информирует «Новий день» (Херсон). Так, мужчину, которого полиция обнаружила 16 апреля на улице, хотя он подписал обязательство о самоизоляции, суд решил освободить от ответственности за совершение административного правонарушения и ограничился устным замечанием. Сам нарушитель объяснил, что был вынужден выйти из дома в магазин за продуктами, поскольку проживает один, и никаких признаков заболевания не имел. По данным Единого государственного реестра судебных решений, с начала карантина Бериславский районный суд успел вынести постановления по девяти делам о нарушении карантинных ограничений. Во всех случаях он закрыл производства в основном «за отсутствие в действиях обвиняемых состава административного правонарушения».

На Украине, как известно, не выплачивают государственное пособие тем, кто остался без работы из-за пандемии коронавируса, пишет «Думская» (Одесса). Таких порядка двух миллионов. Из-за сложной экономической ситуации многим приходится идти на крайние меры и пользоваться услугами ломбардов, которые правительство заботливо оставило открытыми, как бы намекая, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Долго искать такие заведения не придется, за последние десять лет они выросли буквально на каждом углу. Скажем, в Одессе их несколько сотен. Несколько поменялся портрет среднестатистического клиента. Если раньше в ломбарды в основном обращались представители «маргинальной интеллигенции», то сегодня заглядывают и люди со средним и даже выше среднего достатком. Однако в полиции ломбарды считают весьма вредным явлением. По мнению правоохранителей, существование разветвленных сетей с многочисленными отделениями в спальных районах стимулирует уличную преступность. «Я здесь рядом живу и часто вижу, как туда всякие наркоманы тащат технику, телевизоры, компьютеры, а потом идут прямиком за дозой. Наверняка и гопники среди них есть», — уверен один из одесситов, с которым побеседовало издание.

На Ровенщине священника оштрафовали за нарушение правил карантина, рассказывает «Волинь» (Луцк). Острожский районный суд Ровенской области оштрафовал настоятеля Петро-Павловского храма села Хоров на 17 тысяч гривен. 26 апреля в 10 часов 40 минут священник «проводил массовое религиозное мероприятие на кладбище — богослужение на могилах в присутствии прихожан». Сам он объяснил, что людей не собирал, только публично объявил, что выйдет на кладбище, пройдет вокруг него два раза, остановится у могил священников и зачитает общую молитву для всех. Подчеркнул, что людей не собирал, они сами пришли. На кладбище было несколько человек, которые стояли на расстоянии 1,5−2 м друг от друга. В то утро в полицию позвонило неизвестной лицо, донеся, что «на местном кладбище происходит большое скопление людей, что является нарушением правил карантина. Позже связаться с заявителем не удалось, поскольку телефон был отключен». Суд указал в своем решение, что если священник не уплатит штраф в течение, он будет взиматься в двойном размере.

На Буковине суд оправдал священника Украинской православной церкви Московского патриархата, которого оштрафовали за нарушение карантина на Пасху, передают BukNews (Черновцы). Суд вернул полиции административное дело. 19 апреля в 00.03 настоятель Свято-Покровской церкви организовал религиозное собрание общины в составе более 10 человек. Сторожинецкий районный суд решил вернуть отделу полиции административное дело в отношении священника. В решении указано, что оно обжалованию не подлежит.

Американские сенатора призвали привлечь к ответственности причастных к попытке «переписать» евреев в Коломые, сообщает «Курс» (Ивано-Франковск). Джеки Розен (Демократическая партия) и Джеймс Лэнкфорд (Республиканская партия) выпустили совместное заявление. Политики, которые являются сопредседателями двухпартийной рабочей группы Сената по борьбе с антисемитизмом, заявили, что серьезно обеспокоены тем, что представитель полиции попросил список членов еврейской общины Коломыи с их личными данными в рамках борьбы с организованной преступностью. Они назвали это «уродливым проявлением антисемитизма», которое «напоминает мрачные времена, когда европейские евреи были вынуждены регистрировать свои личные данные». Сенаторы настоятельно призвали «правительство Украины расследовать инцидент, привлечь виновных к ответственности и вновь присоединиться к нам в борьбе с антисемитизмом во всех его формах». Ранее сообщалось, что полиция направила председателю еврейской общины Коломыи Якову Залищикеру требование предоставить копию устава организации, список членов общины, а также их адреса и мобильные телефоны, все данные о студентах в вузах области. Письмо подписал руководитель управления стратегических расследований в Ивано-Франковской области Михаил Банк.

12 мая председатель Ивано-Франковской областной государственной администрации Виталий Федорив провел встречу с руководителями еврейских религиозных общин Прикарпатья Виктором Колесником и Яковом Залищикером, информирует «Галичина» (Ивано-Франковск). Был обсужден вопрос с письмом, адресованным Банком главе еврейской общины Коломыи. «Появление такого письма я расцениваю как неквалифицированную работу исполнителей управления стратегических расследований», — отметил Залищикер. Присутствующие были единодушны во мнении о недопустимости дискриминации людей по расовому или этническому признаку. «Такие вещи недопустимы. Поэтому в области будут приняты меры для обеспечения достойных и равных условий деятельности для всех без исключения национальных меньшинств», — подчеркнул Федорив.

Закарпатские цыгане подают в суд на мэра Ивано-Франковска, пишут «Новини Закарпаття» (Ужгород). Иск против него на сумму в 250 тысяч гривен подан за нарушение чести и достоинства цыганского национального меньшинства. Все из-за высказываний мэра о выселении всех цыган Ивано-Франковска в Закарпатскую область. Иск подан от Сообщество ромов Закарпатья.

На Закарпатье рэкетиры-гастролеры терроризируют перевозчиков, рассказывает Mukachevo.net (Мукачево). Бандиты под КПП «Тиса», угрожая оружием, от перевозчиков требуют дань за каждого пассажира. Случаи вымогательства на украинско-венгерской границе не единичны. Преступники требуют деньги от перевозчиков из других регионов Украины, которые приезжают сюда на заработки. За каждого пассажира рэкетиры вымогают по двести гривен. Из-за бандитизма на границе перевозчики боятся ехать в Закарпатье. По словам закарпатских перевозчиков, рэкетирством занимаются две группы вымогателей — одни из Черновцов, другие из Киева.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич считает, что мэры городов и местные политики должны объединиться в единую партию, которая будет отстаивать интересы местного самоуправления, передают «НикВести» (Николаев). Мэр акцентировал внимание на том, что на Украине наблюдается фактическое «сворачивание» реформы децентрализации, которое проявляется в том, что у местного самоуправления снова забирают полномочия, а потому мэры будут обращаться по этому вопросу к президенту и премьер-министру Украины. По мнению Сенкевича, ни одна из ныне существующих политических партий в Украине не готова отстаивать интересы местной власти, а потому мэры должны объединиться в свою партию. «Если местные политики не объединятся и не создадут партию горизонтального типа, главным интересом которой будет развитие местных общин, а не интересы политических групп, то нас ожидает постепенный упадок», — считает Сенкевич.

На прошлой неделе произошло знаковое событие в области переговоров по Донбассу, которое уже успели окрестить «реформой Минского процесса», сообщает «ОстроВ» (Донбасс). Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новый состав Трехсторонней контактной группы от Украины, куда вошли действующие заместители министров и главы парламентских комитетов. В офисе президента теперь ждут симметричных изменений в делегации России. Еще одна инициатива украинской стороны — это вовлечение в переговорный процесс переселенцев из Донбасса, которые выехали с неподконтрольных территорий. Правда, как будет происходить их отбор, какие у них будут полномочия и юридический статус, остается загадкой. Кроме того, в офисе президента Украины инициируют проведение переговоров в Минске «ежедневно, а не раз в две недели». Все эти инициативы украинской стороны свидетельствуют о том, что президент Владимир Зеленский устал от консультаций в Минске, которые не дают никакого результата. Быстрый мир, к которому он стремился, оказался недостижимой целью. Поэтому сейчас предпринимаются попытки максимально перезагрузить «Минск». По информации издания, автором и главным инициатором перезагрузки «Минска» является глава офиса президента Андрей Ермак. «К этому все давно шло. План «А» заключался в возможности договориться напрямую с Россией, «просто перестать стрелять и зарабатывать на войне» и на других бытовых моментах, которыми оперировал Владимир Зеленский. Когда стало понятно, что это не работает, хотели сразу перейти к так называемому «плану Б» — отгородиться «стеной» от оккупированного Донбасса и официально заявить, что мы сделали все возможное, но нужно двигаться дальше. То, что реализуется сейчас, это переходный пункт между планами А и Б. Это инициатива Ермака и, по сути, он за нее отвечает персонально. Зеленскому идея понравилась, но он поставил четкие условия — чтобы не было никакой «зрады» и чтобы были четкие дедлайны реализации. В противном случае будет внедрен «план Б», — рассказал источник, знакомый с ходом переговоров. По сути, эта перезагрузка «Минска» является гибридной версией того самого Консультативного совета, который наделал столько шума за последние месяцы. Теперь все будут внимательно следить за тем, кто именно будет входить в переговорную группу и самое главное, с кем будут вестись переговоры со стороны ДНР и ЛНР. Только если Консультативный совет был в большей степени российской идеей, то новый состав Трехсторонней группы и привлечение переселенцев — чисто украинское ноу-хау. «Теперь мяч на российской стороне поля и что бы она не сделала, это все будет нам в плюс. Если согласится на все это — хорошо, будут более продуктивные переговоры, если откажется — еще лучше, мы тогда сможем всю ответственность за провал переговоров возложить на РФ и начать условную операцию по строительству «стены» с оккупированным Донбассом», — рассказал источник на Банковой. Что касается «плана Б», к которому планируют прибегнуть в случае провала переговоров, то он держится в строжайшем секрете.