Москва, , 13:29 — REGNUM Пример показательного лишения аккредитации за публикацию заведомой лжи был бы весьма и весьма полезен, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 14 мая, комментируя высказывания Марии Захаровой о публикациях The Financial Times и The New York Times.

Как сообщалось ранее, официальный представитель МИД России заявила, что дальнейшие «шаги в отношении FT и NYT будут зависеть от того, опубликуют ли они опровержение» распространенной ими недостоверной информации по статистике смертности от коронавируса в России. В публикациях говорилось, что смертность может быть на 70% выше, чем по данной официальной статистики.

«Меры, которые, надеюсь, будут приняты у нас в отношении газет The Financial Times и The New York Times, я однозначно поддерживаю. Пример показательного лишения аккредитации за публикацию заведомой лжи — а эти издания лживыми публикациями на тему о России отметились многократно, был бы весьма и весьма полезен.

Не исключаю, однако, что руководство этих изданий реалистично оценит последствия упорствования во лжи и опровержения опубликует. Это тоже будет хорошо, но в меньшей степени.